LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Pellegrino quinto in qualificazione, 4/4 Italia uomini. Sanfilippo avanza tra le donne

11:54 L'appuntamento è dunque per le 13:20 con le fasi finali della Sprint a tecnica libera. A più tardi! 11:52 Graz si colloca nella quarta batteria con Skar, Sossau, Asdoel, Grate e Riebli. Mocellini, invece, sceglie la prima con Anger, Klaebo e Novak. 11:51 Hellweger va nella terza batteria con Chanavat, Amundsen e Valnes. A Pellegrino si sono aggiunti Ogden e Chappaz. 11:49 Pellegrino decide di andare nella quinta batteria, al momento vuota. 11:47 CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MASCHILI 1 Anger (SWE) 2'30?89 2 Klaebo (NOR) +0?85 3 Chanavat (FRA) +2?22 4 Halfvarsson (SWE) +3?625 Pellegrino (ITA) +4?13 6 Skar (NOR) +5?06 7 Amundsen (NOR) +5?18 7 Sossau (GER) +5?18 9 Northug (NOR) +5?24 10 Valnes (NOR) +5?25 17 Hellweger (ITA) +6?5020 Graz (ITA)

