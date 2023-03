LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Pellegrino al via, Mocellini, Hellweger e Graz eliminati, Sanfilippo fuori tra le donne (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:09 Federico Pellegrino è ora prossimo al via, è rimasto l’ultimo azzurro di scena. 14:08 Accelerano oi norvegesi, Asdoel e Skar vanno in semifinale, Graz quarto ed eliminato anche se ha disputato una prova davvero ricca di coraggio. 14:07 Grate passa Graz, ma l’azzurro ce la mette tutta per tenere Skar e star dietro allo svedese! 14:06 Graz in testa in cima alla salita! Nessun timore per l’azzurro! 14:05 Parte il quarto quarto, stavolta con Davide Graz! 14:03 2’36?6 il tempo di Chanavat che precede Valnes, Hellweger quinto ed eliminato. Nuovi tempi di ripescaggio: Amundsen 2’36?960 e Poikonen 2’37?741. 14:02 Chanavat e i norvegesi provano ad andare via, Hellweger tenta di restare ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:09 Federicoè ora prossimo al via, è rimasto l’ultimo azzurro di scena. 14:08 Accelerano oi norvegesi, Asdoel e Skar vanno in semifinale,quarto ed eliminato anche se ha disputato una prova davvero ricca di coraggio. 14:07 Grate passa, ma l’azzurro ce la mette tutta per tenere Skar e star dietro allo svedese! 14:06in testa in cima alla salita! Nessun timore per l’azzurro! 14:05 Parte il quarto quarto, stavolta con Davide! 14:03 2’36?6 il tempo di Chanavat che precede Valnes,quinto ed eliminato. Nuovi tempi di ripescaggio: Amundsen 2’36?960 e Poikonen 2’37?741. 14:02 Chanavat e i norvegesi provano ad andare via,tenta di restare ...

