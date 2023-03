LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: partite le qualificazioni femminili (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Al via Ryzdek, si comincia lungo i 1400 metri di Falun! 10:48 Non c’è sostanzialmente traccia di vento a Falun, ma il cielo resta sempre quello di ieri: plumbeo. 10:45 Ultimi minuti prima del via delle donne. 10:42 Ricordiamo anche che domani ci sarà una staffetta mista 4×5, l’ultimo appuntamento del genere comprendendo anche quelle separate. 10:39 Parlando della qualificazione maschile, di scena alle 11:23, Federico Pellegrino avrà un’ottima possibilità di consolidare in via definitiva il terzo posto in Coppa del Mondo assoluta. 10:36 Prima a partire sarà la tedesca Carlotta Ryzdek, ma attenzione soprattutto al duello Diggins-Tiril Udnes Weng per la Coppa del Mondo generale. 10:33 54 le fondiste al via tra le donne, all’interno delle quali troviamo due italiane che sono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:50 Al via Ryzdek, si comincia lungo i 1400 metri di! 10:48 Non c’è sostanzialmente traccia di vento a, ma il cielo resta sempre quello di ieri: plumbeo. 10:45 Ultimi minuti prima del via delle donne. 10:42 Ricordiamo anche che domani ci sarà una staffetta mista 4×5, l’ultimo appuntamento del genere comprendendo anche quelle separate. 10:39 Parlando della qualificazione maschile, di scena alle 11:23, Federico Pellegrino avrà un’ottima possibilità di consolidare in via definitiva il terzo posto in Coppa del Mondo assoluta. 10:36 Prima a partire sarà la tedesca Carlotta Ryzdek, ma attenzione soprattutto al duello Diggins-Tiril Udnes Weng per la Coppa del Mondo generale. 10:33 54 le fondiste al via tra le donne, all’interno delle quali troviamo due italiane che sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Di scena le qualificazioni della sprint di Falun, terzultima città in cui fa tappa la Coppa del Mond… - gasa2mani : @pep192 @Nicola89144151 Snowboard che come lo sci sarà live su RaiPlay 2 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA: Italia subito eliminata dalla Germania - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 10 km maschile al via a Falun, ci sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani - acquaalma : 22 marzo: la discussione sul ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell’#acqua, Interverra… -