LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Mocellini e Hellweger eliminati, Sanfilippo fuori tra le donne (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 2’36?6 il tempo di Chanavat che precede Valnes, Hellweger quinto ed eliminato. Nuovi tempi di ripescaggio: Amundsen 2’36?960 e Poikonen 2’37?741. 14:02 Chanavat e i norvegesi provano ad andare via, Hellweger tenta di restare attaccato. 14:01 Hellweger si mette sulle code di Chanavat, idea intelligente. 14:00 Comincia il terzo quarto con Michael Hellweger! 13:58 Passano per il rotto della cuffia Halfvarsson e Northug in una volata a tre in cui è eliminato Jay, dal momento che sono otto i secondi di differenza tra prima e seconda batteria. 13:56 Jay e Northug fanno l’andatura, ma questa è una batteria più lenta. 13:55 Partito il secondo quarto. 13:55 Il secondo quarto di finale è l’unico senza italiani al via. Intanto questi i tempi esatti ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 2’36?6 il tempo di Chanavat che precede Valnes,quinto ed eliminato. Nuovi tempi di ripescaggio: Amundsen 2’36?960 e Poikonen 2’37?741. 14:02 Chanavat e i norvegesi provano ad andare via,tenta di restare attaccato. 14:01si mette sulle code di Chanavat, idea intelligente. 14:00 Comincia il terzo quarto con Michael! 13:58 Passano per il rotto della cuffia Halfvarsson e Northug in una volata a tre in cui è eliminato Jay, dal momento che sono otto i secondi di differenza tra prima e seconda batteria. 13:56 Jay e Northug fanno l’andatura, ma questa è una batteria più lenta. 13:55 Partito il secondo quarto. 13:55 Il secondo quarto di finale è l’unico senza italiani al via. Intanto questi i tempi esatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tempo di fasi finali a Falun per la sprint a tecnica libera. Pellegrino con altri tre azzurri di sce… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE - Sci alpino, gigante maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Falun 2023 in DIRETTA: al via le qualificazioni maschili con Pellegrino e Mocellini tra le… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA: domina Odermatt, 6° De Aliprandini -