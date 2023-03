LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in finale! Skistad vittoriosa tra le donne (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Federico Pellegrino E’ TERZO A Falun! Klaebo domina in 2’52?73, poi Valnes a 73 centesimi e Chicco bravo a prendere il varco giusto per il podio! 15:00 Provano ad andarsene Klaebo e Valnes, Pellegrino ci prova per il podio! 14:59 Pellegrino finisce chiuso dai francesi, Klaebo è dall’altra parte. Però poi Chicco passa nella discesa e si comincia a lottare per davvero. 14:58 Ritmo lento nel primo minuto, nessuno vuole prendere l’iniziativa. 14:57 Partita la finale maschile! 14:56 Sono alla partenza i protagonisti di questa finale. 14:53 Questa la classifica femminile 1 Skistad (NOR) 2’55?6 2 Sundling (SWE) +0?3 3 Dahlqvist (SWE) +5? 4 Faehndrich (SUI) +6?4 5 Myhre (NOR) +10?9 6 Myhrvold (NOR) +13?8 14:50 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00E’ TERZO A! Klaebo domina in 2’52?73, poi Valnes a 73 centesimi e Chicco bravo a prendere il varco giusto per il podio! 15:00 Provano ad andarsene Klaebo e Valnes,ci prova per il podio! 14:59finisce chiuso dai francesi, Klaebo è dall’altra parte. Però poi Chicco passa nella discesa e si comincia a lottare per davvero. 14:58 Ritmo lento nel primo minuto, nessuno vuole prendere l’iniziativa. 14:57 Partita la finale maschile! 14:56 Sono alla partenza i protagonisti di questa finale. 14:53 Questa la classifica femminile 1(NOR) 2’55?6 2 Sundling (SWE) +0?3 3 Dahlqvist (SWE) +5? 4 Faehndrich (SUI) +6?4 5 Myhre (NOR) +10?9 6 Myhrvold (NOR) +13?8 14:50 ...

