LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in finale! Sarà ancora duello con Klaebo (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 La composizione della finale femminile: Faehndrich per la Svizzera, Sundling e Dahlqvist per la Svezia, Skistad, Myhrvold e Myhre per la Norvegia. 14:40 E a questo punto Sarà di nuovo Pellegrino-Klaebo! Prima, però, la finale femminile. 14:39 Federico Pellegrino IN FINALE RIMONTANDO E PASSANDO DA PRIMO! Con lui anche Jouve! Valnes trova il ripescaggio, Asdoel no di pochissimo. 14:38 Se ne va Asdoel, Pellegrino a rischio perché oltre a due dei tre norvegesi ha davanti anche Jouve. Dev’essere quarto per il ripescaggio che pare certamente arrivare da qui. 14:37 Pellegrino viene tenuto a bada dai norvegesi per il momento. 14:36 Partiti! 14:35 Così la seconda semifinale: ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:41 La composizione della finale femminile: Faehndrich per la Svizzera, Sundling e Dahlqvist per la Svezia, Skistad, Myhrvold e Myhre per la Norvegia. 14:40 E a questo puntodi nuovo! Prima, però, la finale femminile. 14:39IN FINALE RIMONTANDO E PASSANDO DA PRIMO! Con lui anche Jouve! Valnes trova il ripescaggio, Asdoel no di pochissimo. 14:38 Se ne va Asdoel,a rischio perché oltre a due dei tre norvegesi ha davanti anche Jouve. Dev’essere quarto per il ripescaggio che pare certamente arrivare da qui. 14:37viene tenuto a bada dai norvegesi per il momento. 14:36 Partiti! 14:35 Così la seconda semifinale: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tempo di fasi finali a Falun per la sprint a tecnica libera. Pellegrino con altri tre azzurri di sce… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE - Sci alpino, gigante maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Falun 2023 in DIRETTA: al via le qualificazioni maschili con Pellegrino e Mocellini tra le… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA: domina Odermatt, 6° De Aliprandini -