LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino in semifinale, fuori tutti gli altri azzurri (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:19 Sundling e Skistad vanno in finale facilmente, 2’58?7 il loro tempo a prescindere dal fotofinish. 2’59?098 Dahlqvist e 3’01?290 Myhre i tempi di ripescaggio. 14:18 Sundling si posiziona davanti con Skistad a tenerla d’occhio. 14:16 Inizia la prima semifinale con Sundling, Lundgren e Dahlqvist per la Svezia, Skistad, Myhre e Kalvaa per la Norvegia. 14:14 Si passa ora alle semifinali femminili. 14:13 Federico Pellegrino IN semifinale! Volata a tre con Jouve e Chanavat, l’azzurro e il primo dei due francesi vanno avanti! Amundsen e Poikonen ripescati dal terzo quarto di finale. 2’38” il tempo di Chicco. 14:12 Cambia passo Pellegrino per andare in seconda posizione dietro a Chappaz! 14:11 Fase di controllo nel primo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:19 Sundling e Skistad vanno in finale facilmente, 2’58?7 il loro tempo a prescindere dal fotofinish. 2’59?098 Dahlqvist e 3’01?290 Myhre i tempi di ripescaggio. 14:18 Sundling si posiziona davanti con Skistad a tenerla d’occhio. 14:16 Inizia la primacon Sundling, Lundgren e Dahlqvist per la Svezia, Skistad, Myhre e Kalvaa per la Norvegia. 14:14 Si passa ora alle semifinali femminili. 14:13IN! Volata a tre con Jouve e Chanavat, l’azzurro e il primo dei due francesi vanno avanti! Amundsen e Poikonen ripescati dal terzo quarto di finale. 2’38” il tempo di Chicco. 14:12 Cambia passoper andare in seconda posizione dietro a Chappaz! 14:11 Fase di controllo nel primo ...

