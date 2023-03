LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: ecco i quarti maschili con quattro azzurri, Sanfilippo fuori tra le donne (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Cambio di ritmo tentato da Klaebo dopo il primo minuto, ma il norvegese è bloccato dalla gran lotta che c’è davanti. Mocellini lo segue. 13:50 eccoci ora ai quarti maschili, Simone Mocellini al via del primo quarto! 13:48 Volata totale che Ryzdek e Ilar vincono per il passaggio del turno, e Jessie Diggins è fuori! Guadagna comunque punti su Tiril Udnes Weng, ma meno di quelli che avrebbe sperato. Le lucky loser restano Lotta Udnes Weng e Kalvaa. 13:46 C’è particolare lotta in questo quinto quarto. 13:44 Attendiamo ora lo svolgersi dell’ultimo quarto femminile prima del passaggio ai maschi con multiple emozioni azzurre. 13:43 2’57?3 di Faehndrich e 2’57?6 di Myhrvold, Lotta Udnes Weng fa 2’59?2 ed è primo tempo ripescaggio. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 Cambio di ritmo tentato da Klaebo dopo il primo minuto, ma il norvegese è bloccato dalla gran lotta che c’è davanti. Mocellini lo segue. 13:50ci ora ai, Simone Mocellini al via del primo quarto! 13:48 Volata totale che Ryzdek e Ilar vincono per il passaggio del turno, e Jessie Diggins è! Guadagna comunque punti su Tiril Udnes Weng, ma meno di quelli che avrebbe sperato. Le lucky loser restano Lotta Udnes Weng e Kalvaa. 13:46 C’è particolare lotta in questo quinto quarto. 13:44 Attendiamo ora lo svolgersi dell’ultimo quarto femminile prima del passaggio ai maschi con multiple emozioni azzurre. 13:43 2’57?3 di Faehndrich e 2’57?6 di Myhrvold, Lotta Udnes Weng fa 2’59?2 ed è primo tempo ripescaggio. ...

