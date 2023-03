LIVE Sci alpino, Slalom femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Vlhova vuole tornare al successo, Shiffrin per la rimonta (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI Soldeu ALLE 9.00 E 12.00 13.25: Questa la classifica dopo la prima manche. Ricordiamo che non ci sono azzurre al via: 1 Vlhova Petra SVK 54.28 2 POPOVIC Leona CRO 54.60 +0.32 3 SWENN LAON Anna SWE 54.84 +0.56 4 Shiffrin Mikaela USA 54.87 +0.59 5 HOLDENER Wendy SUI 55.44 +1.16 6 BUCIK Ana SLO 55.57 +1.29 6 MOLTZAN Paula USA 55.57 +1.29 8 DUERR Lena GER 55.76 +1.48 9 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 56.03 +1.75 10 ST-GERMAIN Laurence CAN 56.05 +1.77 11 GISIN Michelle SUI 56.15 +1.87 12 HECTOR Sara SWE 56.22 +1.94 13 GRITSCH Franziska AUT 56.30 +2.02 14 STOFFEL Elena SUI 56.31 +2.03 15 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 56.41 +2.13 13.22: Completano la Top-10 la tedesca Lena Duerr (+1.48), la norvegese Mina ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DIALLE 9.00 E 12.00 13.25: Questa la classifica dopo la prima manche. Ricordiamo che non ci sono azzurre al via: 1Petra SVK 54.28 2 POPOVIC Leona CRO 54.60 +0.32 3 SWENN LAON Anna SWE 54.84 +0.56 4Mikaela USA 54.87 +0.59 5 HOLDENER Wendy SUI 55.44 +1.16 6 BUCIK Ana SLO 55.57 +1.29 6 MOLTZAN Paula USA 55.57 +1.29 8 DUERR Lena GER 55.76 +1.48 9 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 56.03 +1.75 10 ST-GERMAIN Laurence CAN 56.05 +1.77 11 GISIN Michelle SUI 56.15 +1.87 12 HECTOR Sara SWE 56.22 +1.94 13 GRITSCH Franziska AUT 56.30 +2.02 14 STOFFEL Elena SUI 56.31 +2.03 15 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 56.41 +2.13 13.22: Completano la Top-10 la tedesca Lena Duerr (+1.48), la norvegese Mina ...

