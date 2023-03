LIVE Sci alpino, Slalom femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per l’ennesimo assolo (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del team event di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom delle finali della Coppa del Mondo di Soldeu, nel Principato di Andorra. Sulla pista denominata Avet andrà in scena la penultima gara della stagione, nonché l’ultima in assoluto tra i pali stretti. Grande occasione per Mikaela Shiffrin per concludere in bellezza in questa specialità che ha dominato in lungo ed in largo. La prima manche dello Slalom prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Come detto, ovviamente, la grande favorita di questa prova non potrà che essere la nativa del ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del team event di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodelle finali della Coppa del Mondo di, nel Principato di Andorra. Sulla pista denominata Avet andrà in scena la penultima gara della stagione, nonché l’ultima in assoluto tra i pali stretti. Grande occasione perper concludere in bellezza in questa specialità che ha dominato in lungo ed in largo. La prima manche delloprenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Come detto, ovviamente, la grande favorita di questa prova non potrà che essere la nativa del ...

