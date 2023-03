LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA: Odermatt, è caccia ai record! De Aliprandini punta al podio. Seconda manche alle 12.00 (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI Soldeu alle 10.30 E 13.30 9.47: Per il momento è tutto, fra poco lo slalom femminile. Appuntamento alle 12 per la Seconda manche 9.46: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Odermatt Marco SUI 1:07.86 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.95 +1.09 3 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:08.98 +1.12 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.00 +1.14 5 MEILLARD Loic SUI 1:09.47 +1.61 6 DE Aliprandini Luca ITA 1:09.54 +1.68 7 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:09.55 +1.69 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.56 +1.70 9 CAVIEZEL Gino SUI 1:09.73 +1.87 10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:10.05 +2.19 11 SCHWARZ Marco AUT 1:10.08 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI10.30 E 13.30 9.47: Per il momento è tutto, fra poco lo slalom femminile. Apmento12 per la9.46: Questa la classifica al termine della prima: 1Marco SUI 1:07.86 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.95 +1.09 3 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:08.98 +1.12 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.00 +1.14 5 MEILLARD Loic SUI 1:09.47 +1.61 6 DELuca ITA 1:09.54 +1.68 7 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:09.55 +1.69 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.56 +1.70 9 CAVIEZEL Gino SUI 1:09.73 +1.87 10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:10.05 +2.19 11 SCHWARZ Marco AUT 1:10.08 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gasa2mani : @pep192 @Nicola89144151 Snowboard che come lo sci sarà live su RaiPlay 2 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA: Italia subito eliminata dalla Germania - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 10 km maschile al via a Falun, ci sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani - acquaalma : 22 marzo: la discussione sul ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell’#acqua, Interverra… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le 10 km di Falun nello sci di fondo. Tra poco le donne, poi gli uomini con Pellegrin… -