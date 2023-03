LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA: domina Odermatt, 6° De Aliprandini. Alle 12.00 la seconda manche (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI Soldeu Alle 10.30 E 13.30 LA CRONACA DELLA PRIMA manche 9.47: Per il momento è tutto, fra poco lo slalom femminile. Appuntamento Alle 12.00 per la seconda manche 9.46: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Odermatt Marco SUI 1:07.86 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.95 +1.09 3 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:08.98 +1.12 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.00 +1.14 5 MEILLARD Loic SUI 1:09.47 +1.616 DE Aliprandini Luca ITA 1:09.54 +1.68 7 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:09.55 +1.69 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.56 +1.70 9 CAVIEZEL Gino SUI 1:09.73 +1.87 10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:10.05 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI10.30 E 13.30 LA CRONACA DELLA PRIMA9.47: Per il momento è tutto, fra poco lo slalom femminile. Appuntamento12.00 per la9.46: Questa la classifica al termine della prima: 1Marco SUI 1:07.86 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.95 +1.09 3 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:08.98 +1.12 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.00 +1.14 5 MEILLARD Loic SUI 1:09.47 +1.616 DELuca ITA 1:09.54 +1.68 7 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:09.55 +1.69 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.56 +1.70 9 CAVIEZEL Gino SUI 1:09.73 +1.87 10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:10.05 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gasa2mani : @pep192 @Nicola89144151 Snowboard che come lo sci sarà live su RaiPlay 2 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA: Italia subito eliminata dalla Germania - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 10 km maschile al via a Falun, ci sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani - acquaalma : 22 marzo: la discussione sul ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell’#acqua, Interverra… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le 10 km di Falun nello sci di fondo. Tra poco le donne, poi gli uomini con Pellegrin… -