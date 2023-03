LIVE – Sassari-Varese 102-73 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. Interessante scontro diretto tra due squadre a pari punti a quota 24, e che si sono fin qui distinte come tra le migliori nelle statistiche offensive: gli uomini di coach Bucchi, infatti, hanno il terzo miglior attacco (85,9 punti di media) e sono primi per media assist (19,9 a partita), mentre la formazione di coach Brase è quella con la media punti a partita migliore (92.5), ed è terza per media assist (18,5). La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 18 marzo sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ...