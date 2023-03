LIVE Salernitana-Bologna 2-1 | Dia!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??64' DIAAA: la Salernitana ritorna in vantaggio! #SalernitanaBologna 2-1 LIVE - infoitsport : LIVE. Le ufficiali di Salernitana-Bologna: confermato l'undici di San Siro - infoitsport : DIRETTA Serie A, Salernitana-Bologna: segui la cronaca LIVE - infoitsport : Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE | Salernitana-Bologna, la diretta web del match -

Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Bologna si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato trae Bologna , anticipo del 27° turno di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PAIRETTO DI IORIO - ROSSI M. IV: COSSO VAR: VALERI AVAR: PICCININI GLI EPISODI 41' : Ferguson cade in area di ...Formazioni UFFICIALI- BolognaSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo SousaBOLOGNA (4 -...

LIVE Salernitana-Bologna 0-0: Piatek e Arnautovic dalla panchina | Serie A Calciomercato.com

Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra Salernitana e Bologna, anticipo del 27° turno di Serie A.La Serie A è in campo per la 27a giornata. Queste tutte le scelte sui giocatori convocati, squadra per squadra. Nella Juve recupera in extremis Bonucci, out invece Miretti e Milik. Forfait per Ngonge ...