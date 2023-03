Live Salernitana-Bologna 1-1 | Pirola apre ma Ferguson pareggia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE Salernitana-Bologna 1-0: la sblocca Pirola con un gran colpo di testa! - calciomercatoit : ?? 7' PIROLAAA: Salernitana subito in vantaggio! #SalernitanaBologna 1-0 LIVE - TuttoSalerno : LIVE TS SALERNITANA-BOLOGNA: SOUSA CON DIA, MOTTA SENZA ORSOLINI - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Salernitana-Bologna: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Salernitana-Bologna: live report, formazioni e dettagli -

Formazioni UFFICIALI- BolognaSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo SousaBOLOGNA (4 -...Le formazioni ufficiali di- Bologna (alle 18) vedi anche Serie A, Sassuolo - Spezia 1 - 0 e Atalanta - Empoli 2 - 1(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; ...Lapotrebbe pareggiare tre partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (Juventus, Empoli, Bologna). Calcio d'inizio alle 18 , su Calciomercato.com la diretta ...

Salernitana - Bologna 1-1: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Allo Stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana di Paulo Sousa affronta il Bologna di Thiago Motta nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023. Dieci i punti di differenza fra le ...L'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, così alla vigilia del match con il Bologna. "E' una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto ...