LIVE – Pesaro-Brescia 31-34 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. In programma una partita dal pronostico assolutamente incerto: gli uomini di coach Repesa sono ottavi e arrivano da tre sconfitte di fila; la formazione di coach Magro, invece, battendo Trieste, ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive. Inoltre, l’ultimo testa a testa tra le due squadre è arrivato nella recente Coppa Italia, in cui i lombardi hanno battuto nettamente la Carpegna Prosciutto, andando poi a vincere il trofeo nella successiva finale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 18 marzo sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kitta1979 : @grullini1 @_DAGOSPIA_ Qui, più aggiornato: - viverepesaro : Vis Pesaro, scontro diretto col Montevarchi nell'infrasettimanale: segui con noi la live alle 21… - RA_LoriDue : TUTTI A PESARO IL 1° MAGGIO The Final COUNTDOWN - algablu : Franco Facassi: NO al biolaboratorio di Pesaro - StefanoRod86 : RT @backdoor_pod: Video live chat con @spel81, @StefanoRod86 e @MaxBogni99: Varese regala spettacolo contro Pesaro, Brescia torna a sorride… -

A dirigere il match sarà Fabrizio Ramondino di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Davide Fedele di Lecce; quarto uomo Thomas Bonci di. Padroni di casa dati ...... Valerio Salustri di Roma e Nicolò Bertuccioli di. Il pre partita di Coach Alessandro ... under 18 e over 65): 12 euro Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)match Diretta ......00 Reggina - Cagliari 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE B Montevarchi - Imolese 14:30 Reggiana - Torres 14:30 Siena - Alessandria 14:30 Entella - San Donato 17:30 Fermana - Vis17:30 Fiorenzuola - ...

LIVE: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Germani Brescia Primo Comunicazione

Occhi puntati sulla Vitrifrigo Arena dove, insieme al ritorno in Italia e a Pesaro di Austin Daye, si gioca un match davvero importante per la Vuelle, che ha bisogno dei due punti per avanzare verso i ...Occhi puntati sulla Vitrifrigo Arena dove, insieme al ritorno in Italia e a Pesaro di Austin Daye, si gioca un match davvero importante per la Vuelle, che ha bisogno dei due punti per avanzare verso i ...