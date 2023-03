LIVE – Perugia-Milano: gara-1 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di sabato 18 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano, partita valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi hanno chiuso la regular season da imbattuti al primo posto e vogliono sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio anche questa fase decisiva. Dall’altra parte della rete ci saranno i meneghini di Roberto Piazza, ottavi nella stagione regolare e a caccia dell’impresa per ribaltare il pronostico. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 marzo al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE di ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Latestualedi Sir Safety Susa-Allianz, partita valevole per la prima giornata deidi finale deidimaschile. I Block Devils di Andrea Anastasi hanno chiuso la regular season da imbattuti al primo posto e vogliono sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio anche questa fase decisiva. Dall’altra parte della rete ci saranno i meneghini di Roberto Piazza, ottavi nella stagione regolare e a caccia dell’impresa per ribaltare il pronostico. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 marzo al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...

