LIVE Monza-Cremonese 1-1 | Carlos Augusto risponde a Ciofani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Monza-Cremonese 0-0: Ciurria e Petagna si divorano il vantaggio - #Monza-Cremonese #Ciurria #Petagna… - calciomercatoit : ?? 69' GOOOL DEL MONZA! #CarlosAugusto pareggia subito i conti! ??? #MonzaCremonese 1-1 ???? #SerieA LIVE - infoitsport : LIVE Monza-Cremonese 0-0: Ciurria e Petagna si divorano il vantaggio - infoitsport : Monza Cremonese, il risultato in diretta live della partita di Serie A - infoitsport : DIRETTA Serie A, Monza-Cremonese 0-0: squadre all’intervallo LIVE -

Formazioni ufficiali- CremoneseMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Machin, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All: Palladino. CREMONESE (3 - 5 - ...Ilha guadagnato 16 dei 18 punti disponibili in partite delle ore 15:00 all'U - Power Stadium in Serie A (5V, 1N), registrando quattro clean sheet in questi sei match. La Cremonese è la nona ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U - PowerStadium,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...

Monza - Cremonese 1-1: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Marcatori: 16' st Ciofani (C), 25' st Carlos Augusto (M). Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (18' st Antov), Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin (18' st Ranocchia ...Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (18' st Antov), Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin (18' st Ranocchia), Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Caprari (18' st Mota ...