LIVE Monza-Cremonese 0-0: Carnesecchi salva su Izzo | Primapagina (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 16:14:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell’U-Power Stadium tra il Monza di Raffaele Palladino e la Cremonese di Davide Ballardini, valida per la 27esima giornata di Serie A: situazione molto diversa per le due lombarde, con i padroni di casa ormai salvi, a quota 33 punti e reduci da due risultati utili di fila e gli ospiti all’ultima spiaggia ormai quasi spacciati, ultimi a quota 12, a meno 12 dalla salvezza e reduci da due ko consecutivi. Sfida particolare per Adriano Galliani e Ariedo Braida, compagni di avventure al Milan e rivali quest’oggi. STATISTICHE E PRECEDENTI – Dopo il successo per 3-2 nella gara d’andata dello scorso 14 gennaio, la Cremonese potrebbe diventare solo la seconda squadra contro cui ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 16:14:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell’U-Power Stadium tra ildi Raffaele Palladino e ladi Davide Ballardini, valida per la 27esima giornata di Serie A: situazione molto diversa per le due lombarde, con i padroni di casa ormai salvi, a quota 33 punti e reduci da due risultati utili di fila e gli ospiti all’ultima spiaggia ormai quasi spacciati, ultimi a quota 12, a meno 12 dalla salvezza e reduci da due ko consecutivi. Sfida particolare per Adriano Galliani e Ariedo Braida, compagni di avventure al Milan e rivali quest’oggi. STATISTICHE E PRECEDENTI – Dopo il successo per 3-2 nella gara d’andata dello scorso 14 gennaio, lapotrebbe diventare solo la seconda squadra contro cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : DIRETTA Serie A, Monza-Cremonese 0-0: gara iniziata LIVE - glooit : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE leggi su Gloo - sportli26181512 : LIVE Monza-Cremonese 0-0: Petagna svetta di testa, palla alta - ansacalciosport : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE. Salernitana-Bologna alle 18 e Udinese-Milan alle 20:45 | #ANSA - fisco24_info : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE: Salernitana-Bologna alle 18 e Udinese-Milan alle 20:45 -