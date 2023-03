LIVE Monza-Cremonese 0-0: Carnesecchi salva su Izzo e Carlos Augusto, occasione Petagna (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell'U-Power Stadium tra il Monza... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell'U-Power Stadium tra il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : DIRETTA Serie A, Monza-Cremonese 0-0: gara iniziata LIVE - glooit : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE leggi su Gloo - sportli26181512 : LIVE Monza-Cremonese 0-0: Petagna svetta di testa, palla alta - ansacalciosport : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE. Salernitana-Bologna alle 18 e Udinese-Milan alle 20:45 | #ANSA - fisco24_info : Serie A: Monza-Cremonese in campo LIVE: Salernitana-Bologna alle 18 e Udinese-Milan alle 20:45 -