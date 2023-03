LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: vantaggio dei fuggitivi attorno ai 3? (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 12.04 Rimane sempre attorno ai tre minuti il margine dei fuggitivi, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 12.01 Mancano ancora una sessantina di chilometri prima di trovarci ai piedi del Passo del Turchino, la prima salita di questa Milano-Sanremo. 11.58 Cambio di ruota per Nico Denz (Team DSM), che ora prova a riportarsi in gruppo. 11.55 Siamo adesso all’altezza di Tortona, percorsi al momento 75 chilometri. 11.52 Ribadiamo il nome dei ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 12.04 Rimane sempreai tre minuti il margine dei, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 12.01 Mancano ancora una sessantina di chilometri prima di trovarci ai piedi del Passo del Turchino, la prima salita di questa. 11.58 Cambio di ruota per Nico Denz (Team DSM), che ora prova a riportarsi in gruppo. 11.55 Siamo adesso all’altezza di Tortona, percorsi al momento 75 chilometri. 11.52 Ribadiamo il nome dei ...

