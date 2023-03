LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Van der Poel vince in solitaria, 2° un pazzesco Ganna! (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 pazzesco Ganna! vince la volata con Van Aert e Pogacar ed è secondo a 14?! 16.41 Van der Poel vince la Milano-Sanremo! 16.41 Ganna comunque è stato spettacolare, oggi ha dimostrato di essere un uomo da Classiche. 16.40 ULTIMO KM! 6? di vantaggio per Van der Poel, è fatta per l’olandese. 16.40 Van Aert, Pogacar e Ganna non stanno trovando l’accordo, come prevedibile. 16.39 2 km all’arrivo, è terminata la discesa. 8 secondi di vantaggio per Van der Poel: è imprendibile. 16.38 3 km all’arrivo, è durissima andare a riprendere Van der Poel. 16.37 Ganna deve sperare che Van Aert lo riporti sotto, per poi tentare la stoccata. 16.37 4 secondi di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41la volata con Van Aert e Pogacar ed è secondo a 14?! 16.41 Van derla! 16.41 Ganna comunque è stato spettacolare, oggi ha dimostrato di essere un uomo da Classiche. 16.40 ULTIMO KM! 6? di vantaggio per Van der, è fatta per l’olandese. 16.40 Van Aert, Pogacar e Ganna non stanno trovando l’accordo, come prevedibile. 16.39 2 km all’arrivo, è terminata la discesa. 8 secondi di vantaggio per Van der: è imprendibile. 16.38 3 km all’arrivo, è durissima andare a riprendere Van der. 16.37 Ganna deve sperare che Van Aert lo riporti sotto, per poi tentare la stoccata. 16.37 4 secondi di ...

