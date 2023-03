LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Van der Poel vince da solo, 2° Filippo Ganna. “Avevo le gambe, sono rammaricato” (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Milano-Sanremo L’ALBO D’ORO DELLA Milano-Sanremo LE DICHIARAZIONI DI VAN DER Poel 16.58 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.56 Van der Poel era arrivato 3° alla Milano-Sanremo nel 2022 e 5° nel 2021. Insomma, aveva già dimostrato di poterla vincere. 16.55 Ganna ci riproverà a Pasqua alla Parigi-Roubaix. 16.54 Con Ganna abbiamo finalmente trovato un uomo da Classiche, perché è anche dotato di uno spunto veloce molto interessante. Di sicuro un 2° posto brucia sempre, ma oggi non ci sono grandi rimpianti: Van der Poel ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAL’ALBO D’ORO DELLALE DICHIARAZIONI DI VAN DER16.58 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.56 Van derera arrivato 3° allanel 2022 e 5° nel 2021. Insomma, aveva già dimostrato di poterlare. 16.55ci riproverà a Pasqua alla Parigi-Roubaix. 16.54 Conabbiamo finalmente trovato un uomo da Classiche, perché è anche dotato di uno spunto veloce molto interessante. Di sicuro un 2° posto brucia sempre, ma oggi non cigrandi rimpianti: Van der...

