LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Van der Poel in solitaria. 2° Ganna con rimpianto: “Avevo le gambe per stare con lui” (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Milano-Sanremo LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA FILIPPO Ganna AMMETTE: “C’E’ RAMMARICO, Avevo LE gambe PER SEGUIRE VAN DER Poel” L’ALBO D’ORO DELLA Milano-Sanremo LE DICHIARAZIONI DI VAN DER Poel QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO VAN DER Poel CON LA VITTORIA? VIDEO: GLI HL DELLA Milano-Sanremo 16.58 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.56 Van der Poel era arrivato 3° alla Milano-Sanremo nel 2022 e 5° nel 2021. Insomma, aveva già dimostrato di poterla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLALE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA FILIPPOAMMETTE: “C’E’ RAMMARICO,LEPER SEGUIRE VAN DER” L’ALBO D’ORO DELLALE DICHIARAZIONI DI VAN DERQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO VAN DERCON LA VITTORIA? VIDEO: GLI HL DELLA16.58 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.56 Van derera arrivato 3° allanel 2022 e 5° nel 2021. Insomma, aveva già dimostrato di poterla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BoisVillard : RT @EvandroS2020: Live pic - Corsa Ciclistica Milano - Sanremo 2023. ?? by me. ©? - 6A713as4891 : Forza Milano!! - shilpasahota80 : RT @EvandroS2020: Live pic - Corsa Ciclistica Milano - Sanremo 2023. ?? by me. ©? - JolantaSiebert : LIVE Milano, corteo per il ventennale dell'omicidio di Dax: diretta video - YouTube - extraterra62 : RT @OTRlive: “Donna che parla in fretta” Live sarà vostro tra una settimana! ?? Nell’attesa vi ricordo gli appuntamenti alle Feltrinelli:… -