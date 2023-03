LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: tra poco la Cipressa, il gruppo si sta frantumando (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 Restano solo 30? di vantaggio ai cinque al comando. Il loro destino è chiaramente segnato. 15.57 35 km all’arrivo. Siamo ad Imperia. Tra 8,5 km la Cipressa. 15.56 Anche Davide Martinelli si è staccato dal gruppo principale. 15.55 E’ terminato il Capo Berta. Maestri, Tonelli, Rivi, Balmer e Maas sono i 5 rimasti davanti. A 37? il plotone principale. 15.55 Jonathan Milan si stacca dopo aver fatto il gregario per Mohoric. 15.54 Perde contatto Zoccarato dal gruppetto degli attaccanti. 15.54 Girmay pedala molto bene nell’avanguardia del plotone. 15.53 Purtroppo perde contatto dal plotone anche il nostro Matteo Moschetti. 15.53 In difficoltà Mark Cavendish nel gruppo principale! Il britannico si stacca e alza bandiera bianca! 15.52 39,5 km all’arrivo, 45? di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.57 Restano solo 30? di vantaggio ai cinque al comando. Il loro destino è chiaramente segnato. 15.57 35 km all’arrivo. Siamo ad Imperia. Tra 8,5 km la. 15.56 Anche Davide Martinelli si è staccato dalprincipale. 15.55 E’ terminato il Capo Berta. Maestri, Tonelli, Rivi, Balmer e Maas sono i 5 rimasti davanti. A 37? il plotone principale. 15.55 Jonathan Milan si stacca dopo aver fatto il gregario per Mohoric. 15.54 Perde contatto Zoccarato dal gruppetto degli attaccanti. 15.54 Girmay pedala molto bene nell’avanguardia del plotone. 15.53 Purtroppo perde contatto dal plotone anche il nostro Matteo Moschetti. 15.53 In difficoltà Mark Cavendish nelprincipale! Il britannico si stacca e alza bandiera bianca! 15.52 39,5 km all’arrivo, 45? di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milano-Sanremo 2023, la Classica di Primavera in diretta LIVE: In corso la 114^ edizione della Classica di Primaver… - GiorgioZitoGold : Su @MusicaDalPalco la mia recensiome del concerto di @taminoamir all'@AlcatrazMilano del 16/3/2023 #taminoamir… - MichaelPiltz2 : LIVE Milano, corteo per il ventennale dell'omicidio di Dax: diretta video - FoodPolicyMi : ??Lunedì 20/03 h12 'live' Twitter space '???????????????? ???????? ???????????????? ???? ?????? ??????????' con @Anna_Scavuzzo @AnjaKatalinDeCu pe… - augusto_amato : A Milano la manifestazione per i diritti delle coppie omogenitoriali – La diretta -