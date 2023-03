LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: torna a salire il vantaggio della fuga, ci avviciniamo ai Capi (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Cresce a 3’08” il vantaggio dei fuggitivi: il gruppo non ha alcuna fretta di andare a riprenderli, mancano 125 km. 14.07 Per il momento è la Jumbo-Visma a controllare la corsa. 14.06 Per l’Italia gli unici corridori che hanno il ruolo di Capitani sono Filippo Ganna e Simone Consonni. Vedremo se sapranno inventarsi qualcosa. 14.03 torna a salire il vantaggio dei 9 al comando, ora è di due minuti e mezzo. 14.01 Messo alle spalle il Turchino, ora i corridori dovranno effettuare una ottantina di km pianeggianti lungo la riviera ligure, dopodiché inizieranno i Capi. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 130 km della ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Cresce a 3’08” ildei fuggitivi: il gruppo non ha alcuna fretta di andare a riprenderli, mancano 125 km. 14.07 Per il momento è la Jumbo-Visma a controllare la corsa. 14.06 Per l’Italia gli unici corridori che hanno il ruolo ditani sono Filippo Ganna e Simone Consonni. Vedremo se sapranno inventarsi qualcosa. 14.03ildei 9 al comando, ora è di due minuti e mezzo. 14.01 Messo alle spalle il Turchino, ora i corridori dovranno effettuare una ottantina di km pianeggianti lungo la riviera ligure, dopodiché inizieranno i. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 130 km...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan88342544 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - zeta_reticoli : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - CyclingCurtis : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - BusyValenz : Live dalla #metroverde #m2 di #Milano Zanza chiede la carità e nessuno gliela da, scende dicendo 'bastardi italiani'. Vai a lavorare - zazoomblog : LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: siamo vicini al Passo del Turchino 3’10” per i fuggitivi - #Milano-Sanremo… -