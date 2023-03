LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: superati i primi 50 km, il gruppo lascia solo 3? ai nove battistrada (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 11.23 Percorsi i primi 50 km di corsa. Sempre Jacopo Mosca e Jos Van Emden a dividersi il lavoro in testa al gruppo, rispettivamente per Trek e Jumbo. 11.20 Ricordiamo la composizione della fuga: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 11.17 L’anno scorso, come nel 2021, la fuga toccò un vantaggio massimo di oltre 7?. Interessante per ora l’atteggiamento di Jumbo e Trek che non concedono un distacco superiore ai 3?. 11.14 La Classicissima di Primavera per anni è stata per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 11.23 Percorsi i50 km di corsa. Sempre Jacopo Mosca e Jos Van Emden a dividersi il lavoro in testa al, rispettivamente per Trek e Jumbo. 11.20 Ricordiamo la composizione della fuga: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 11.17 L’anno scorso, come nel 2021, la fuga toccò un vantaggio massimo di oltre 7?. Interessante per ora l’atteggiamento di Jumbo e Trek che non concedono un distacco superiore ai 3?. 11.14 La Classicissima di Primavera per anni è stata per ...

