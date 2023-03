LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: siamo vicini al Passo del Turchino, 3’10” per i fuggitivi (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 13.10 Strada in salita: siamo adesso nei pressi del Passo del Turchino. Al momento pendenze semplici, che non arrivano nemmeno al 2%. 13.07 Il vantaggio di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5) è tornato a salire, 3’10”. 13.04 Fase di stanca della corsa, percorsi 125 chilometri. Sempre Jos Van Emden (Jumbo-Visma) a fare l’andatura nel gruppo principale. 13.01 siamo sempre più vicini al ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 13.10 Strada in salita:adesso nei pressi deldel. Al momento pendenze semplici, che non arrivano nemmeno al 2%. 13.07 Il vantaggio di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5) è tornato a salire,”. 13.04 Fase di stanca della corsa, percorsi 125 chilometri. Sempre Jos Van Emden (Jumbo-Visma) a fare l’andatura nel gruppo principale. 13.01sempre piùal ...

