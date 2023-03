LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: siamo al Poggio, si decide la corsa! (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Ripreso Politt. 5 km al Poggio, dove si deciderà presumibilmente questa Milano-Sanremo. 16.23 Politt ha guadagnato 6 secondi. 15 km all’arrivo. Il tedesco sembra il primo a non credere in questa azione, continua a voltarsi, forse attendendo altri attaccanti. 16.22 Il Poggio misura 3,6 km, ha una pendenza media del 3,8% e punta massima del 7,3%. 16.21 Attacca il tedesco Politt (Bora-hansgroe). 16.20 Terminata la discesa, siamo sulla via Aurelia. 17,6 km all’arrivo. Tra poco il Poggio… 16.20 Allungo di Trentin, van der Poel e Kragh Andersen, ma non è un attacco, infatti si rialzano subito. 16.19 Nessun attacco per ora in discesa. 16.17 20 km all’arrivo. 16.16 E’ terminata la Cipressa. Van ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Ripreso Politt. 5 km al, dove sirà presumibilmente questa. 16.23 Politt ha guadagnato 6 secondi. 15 km all’arrivo. Il tedesco sembra il primo a non credere in questa azione, continua a voltarsi, forse attendendo altri attaccanti. 16.22 Ilmisura 3,6 km, ha una pendenza media del 3,8% e punta massima del 7,3%. 16.21 Attacca il tedesco Politt (Bora-hansgroe). 16.20 Terminata la discesa,sulla via Aurelia. 17,6 km all’arrivo. Tra poco il… 16.20 Allungo di Trentin, van der Poel e Kragh Andersen, ma non è un attacco, infatti si rialzano subito. 16.19 Nessun attacco per ora in discesa. 16.17 20 km all’arrivo. 16.16 E’ terminata la Cipressa. Van ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itmofnw : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Coming soon ?? Poggio Live: - riocampos : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Coming soon ?? Poggio Live: - Milano_Sanremo : ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Coming soon ?? Poggio Live: - CA_Ita : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? ?? Strettoia! ?? Bottleneck! ?? 16 km Live: - frances14372469 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? ?? Strettoia! ?? Bottleneck! ?? 16 km Live: -