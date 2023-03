LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Pogacar e Van Aert favoriti, l’Italia spera in Filippo Ganna (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2023! L’attesa è finalmente finita, è tempo per la prima Classica Monumento della stagione. 114a edizione di questa corsa leggendaria pronta a scrivere oggi un’altra indelebile pagine di storia delle due ruote. Nonostante la partenza sia stata spostata dal capoluogo lombardo per la prima volta, optando per Abbiategrasso, la corsa non ha perso un gramo del suo fascino ed anche quest’anno ha richiamato a sé tutte le stelle più brillanti del firmamento ciclistico. Come tanti hanno detto in passato questa corsa è “la più facile da correre, la più difficile da vincere“, ed è dunque per tutti un obiettivo importantissimo. Per l’estrema ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella! L’attesa è finalmente finita, è tempo per la prima Classica Monumento della stagione. 114a edizione di questa corsa leggendaria pronta a scrivere oggi un’altra indelebile pagine di storia delle due ruote. Nonostante la partenza sia stata spostata dal capoluogo lombardo per la prima volta, optando per Abbiategrasso, la corsa non ha perso un gramo del suo fascino ed anche quest’anno ha richiamato a sé tutte le stelle più brillanti del firmamento ciclistico. Come tanti hanno detto in passato questa corsa è “la più facile da correre, la più difficile da vincere“, ed è dunque per tutti un obiettivo importantissimo. Per l’estrema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BnB_Ferroviere : Martedì 21 marzo alla Casa Cardinale Ildefonso Schuster un nuovo evento live a lume di candela, sulle note dei film… - despiteexile : MODENA e MILANO, non vediamo l'ora di tornare da voi e portarvi 'Wound' live a La Tenda Live e Legend Club Milano! - eventiatmilano : Martedì 21 marzo alla Casa Cardinale Ildefonso Schuster un nuovo evento live a lume di candela, sulle note dei film… - BCC_Milano : 'Casa Frizzi' è prossima all'inaugurazione. Realizzata con il sostegno di #BCCMilano, ospiterà gratuitamente le fam… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Bob Dylan: accedi alla prevendita dei biglietti per i concerti in Italia a luglio ?? La prevendita… -