LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA | la Classicissima sta per entrare nel vivo con i Capi

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Resta un minuto e mezzo di vantaggio agli attaccanti. 15.22 Il Capo Berta sarà il più impegnativo dei tre. 1,8 km 7,1% di pendenza media e punta del 9,5%. 15.19 Ora il sole torna ad affacciarsi sulla corsa. 15.18 Si alza l’andatura del plotone. Restano solo 1’39” per Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 15.15 70 km all’arrivo. La corsa entrerà nelai -50. 15.12 Il Capo Cervo invece misura 1,2 km al 3,7%. 15.09 Capo Mele è una salita di 2 km al 3,7% di pendenza media. 15.06 Cala sotto i 2 minuti il vantaggio dei 9 di testa. Jumbo-Visma molto attiva. 15.03 80 km ...

In corso la 114edizione della Classica di Primavera, prima Monumento della stagione ciclistica, entrata negli ultimi 100 km. Tutti contro Pogacar, favorito della vigilia visto il rendimento finora con ...- Sanremo 2023, situazione in corsa. KM Situazione 174/294 I nove di testa hanno un vantaggio di oltre 3' sul ...SEGUI LA DIRETTA- SANREMO 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI ORARI, TV E ... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, highlights, pagelle, news e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2023! L'attesa è finalmente finita, è tempo per la prima Classica ...