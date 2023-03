LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Jumbo-Visma e Alpecin-Deceuninck al lavoro in gruppo (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 12.33 Percorsi i primi 100 chilometri di corsa. 12.30 Problema meccanico per Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che ha ripreso a marciare verso il gruppo. 12.28 Si aggiungono anche componenti della Trek-Segafredo e della Alpecin-Deceunink a imprimere ritmo in gruppo. 12.25 In archivio le prime due ore di corsa. Media oraria di 44,5 km/h. 12.22 Mancano adesso 200 chilometri dal traguardo di Sanremo. 12.19 Risale di poco sopra i tre minuti il margine di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 12.33 Percorsi i primi 100 chilometri di corsa. 12.30 Problema meccanico per Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che ha ripreso a marciare verso il. 12.28 Si aggiungono anche componenti della Trek-Segafredo e della-Deceunink a imprimere ritmo in. 12.25 In archivio le prime due ore di corsa. Media oraria di 44,5 km/h. 12.22 Mancano adesso 200 chilometri dal traguardo di. 12.19 Risale di poco sopra i tre minuti il margine di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin ...

