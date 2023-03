LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: inizia la Cipressa, Ganna nelle prime posizioni (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 E’ elevata l’andatura della UAE a 3 km dalla vetta. Difficile attaccare. Per il momento nessuno ha il coraggio. 16.10 25 km al traguardo. 16.10 Forcing della UAE Emirates di Tadej Pogacar sulla Cipressa. E’ Ulissi a dettare il passo. Si stacca Fernando Gaviria. 16.09 Perdono contatto dal gruppo Mozzato e Velasco. 16.08 Anche Bettiol nelle prime posizioni, mentre Ulissi sta lavorando per Pogacar in testa al gruppo. 16.07 Ganna pedala bene in quarta posizione. 16.07 inizia LA Cipressa! 27 km all’arrivo! 16.06 Ripresi gli attaccanti dopo 264 km di fuga: GRUPPO COMPATTO! 16.05 Kwiatkowski ha solo appoggiato i piedi a terra, ma ora si trova in fondo al gruppo e dovrà spendere per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 E’ elevata l’andatura della UAE a 3 km dalla vetta. Difficile attaccare. Per il momento nessuno ha il coraggio. 16.10 25 km al traguardo. 16.10 Forcing della UAE Emirates di Tadej Pogacar sulla. E’ Ulissi a dettare il passo. Si stacca Fernando Gaviria. 16.09 Perdono contatto dal gruppo Mozzato e Velasco. 16.08 Anche Bettiol, mentre Ulissi sta lavorando per Pogacar in testa al gruppo. 16.07pedala bene in quarta posizione. 16.07LA! 27 km all’arrivo! 16.06 Ripresi gli attaccanti dopo 264 km di fuga: GRUPPO COMPATTO! 16.05 Kwiatkowski ha solo appoggiato i piedi a terra, ma ora si trova in fondo al gruppo e dovrà spendere per ...

