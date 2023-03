LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: il gruppo si muove verso il km 0 (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 10.00 Giornata meravigliosa ad Abbiategrasso. Il clima che i corridori hanno trovato e troveranno è veramente ideale. 9.58 Abbiamo fatti già diversi nomi e tanti ancora ne faremo in questa lunga DIRETTA, ma gli italiani? Purtroppo è difficile individuare un corridore azzurro che possa partire tra i favoriti. Chi ci può provare è di certo Filippo Ganna, seppur il suo rendimento in corse di questo tipo è ancora tutto da verificare. Un’altra carta potrebbe essere Alberto Bettiol, unico italiano in attività ad aver vinto una Monumento e potenziale capitano della EF. 9.55 Ecco che il gruppo inizia a muoversi verso il km 0! 9.53 Presenti anche altri ex ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 10.00 Giornata meravigliosa ad Abbiategrasso. Il clima che i corridori hanno trovato e troveranno è veramente ideale. 9.58 Abbiamo fatti già diversi nomi e tanti ancora ne faremo in questa lunga, ma gli italiani? Purtroppo è difficile individuare un corridore azzurro che possa partire tra i favoriti. Chi ci può provare è di certo Filippo Ganna, seppur il suo rendimento in corse di questo tipo è ancora tutto da verificare. Un’altra carta potrebbe essere Alberto Bettiol, unico italiano in attività ad aver vinto una Monumento e potenziale capitano della EF. 9.55 Ecco che ilinizia arsiil km 0! 9.53 Presenti anche altri ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hissah607 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo @CA_ita 2023 ?? ?? 294 km ?? Partenza / Start 09:55 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 5:10 PM ?? @RaiPlay 9:55 AM… - RSIsport : ?????? Curling, Mondiali D 14h00 Svizzera-Stati Uniti - russolorenzo : @ZiaLulli1 @BeppeGiulietti @cgilnazionale @zuppioficial @Artventuno @Avvenire_Nei @nelloscavo @PBerizzi… - rsvp56513 : RT @VirginRadioIT: Bob Dylan: accedi alla prevendita dei biglietti per i concerti in Italia a luglio ?? La prevendita ufficiale per i live a… - OdeonZ__ : LIVE Alle 9.55 la Milano-Sanremo: si parte da Abiategrasso. Tutti contro Pogacar -