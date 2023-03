LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: il gruppo rimane sempre in scia a 3? (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 12.22 Mancano adesso 200 chilometri dal traguardo di Sanremo. 12.19 Risale di poco sopra i tre minuti il margine di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 12.16 Ma la squadra giallonera non si sta sicuramente dannando l’anima, a poco più di 200 chilometri dal traguardo. 12.13 Ora c’è il team Jumbo-Visma di Wout Van Aert a prendersi le prime posizioni del gruppo. 12.10 Un’immagine della corsa, dal profilo Twitter della Milano-Sanremo: ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 12.22 Mancano adesso 200 chilometri dal traguardo di. 12.19 Risale di poco sopra i tre minuti il margine di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). 12.16 Ma la squadra giallonera non si sta sicuramente dannando l’anima, a poco più di 200 chilometri dal traguardo. 12.13 Ora c’è il team Jumbo-Visma di Wout Van Aert a prendersi le prime posizioni del. 12.10 Un’immagine della corsa, dal profilo Twitter della: ...

