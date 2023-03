LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA | il gruppo rallenta | si avvantaggiano nove uomini

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 10.44 Vanno a chiudere glidella Total Energies. Pericolo scampato… 10.42 Si forma quindi questo gruppetto di settetra cui anche Damiano Caruso e Jonathan Milan! D’altronde mancano ancora 273 km, in qualche modo devono far passare il tempo… 10.40 Ci si diverte in! Un uomo della Jumbo-Visma ed uno della Trek hanno finto un attacco lanciando una nuova fuga! A loro si aggiungono ora un UAE e due Bahrain. 10.38 Questa la composizione della fuga: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - Ha preso il via la #MilanoSanremo, subito una fuga a nove corridori - guerrinodezi1 : RT @Eurosport_IT: É il giorno della Milano-Sanremo ?????? Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed - kozono_kotoriko : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo @CA_ita 2023 ?? ?? 294 km ?? Partenza / Start 09:55 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 5:10 PM ?? @RaiPlay 9:55 AM… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Risultati dal X Trofeo Città di Milano (GIOVANI). [LIVE STREAMING] -

... Redazione SardegnaUn bimbo di dieci anni ha trovato un bullone nel panino, rischiando di ingerire pericolosamente il pezzo di metallo. E' successo a, dove la disavventura sarebbe potuta ...COME E QUANDO VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING- SANREMO 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 10:10 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...Il docufilm, diretto da Marco Salom , riprende l'eventodi Campovolo 2022, con oltre 100 mila ... Luciano Ligabue si potrà poi ascoltare dal vivo il 5 luglio allo stadio di San Siro die il ...

LIVE Milano-Sanremo: prosegue l’azione di Maestri e Tonelli La Gazzetta dello Sport

Oggi si corre la Milano-Sanremo, che prenderà il via da Abbiategrasso e dopo pochi chilometri sarà già in provincia di Pavia, direzione Liguria via passo del Turchino. Insomma, Milano non la vedrà ...Arriva il momento della Milano-Sanremo: è l’edizione numero 114 della Classicissima, con 175 corridori che proveranno a succedere a Matej Mohoric, vincitore lo scorso anno a sorpresa. Ma chi sono i ...