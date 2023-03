LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: il gruppo continua a non accelerare, 150 chilometri al traguardo (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO DELLA Milano-Sanremo IL BORSINO DEI FAVORITI 13.35 Da evidenziare che quest’anno il gruppo non ha mai lasciato alla fuga un vantaggio così esagerato, tenendo sempre i fuggitivi ‘sulla corda’. 13.32 Siamo ormai vicinissimi all’attacco del Passo del Turchino. 13.29 Intanto si registra il ritiro di Gleb Syritsa (Astana-Qazaqstan). 13.26 I nomi dei fuggitivi: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5), con 3? di margine sul gruppo. 13.23 Mancano meno di 160 chilometri al traguardo. 13.20 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO DELLAIL BORSINO DEI FAVORITI 13.35 Da evidenziare che quest’anno ilnon ha mai lasciato alla fuga un vantaggio così esagerato, tenendo sempre i fuggitivi ‘sulla corda’. 13.32 Siamo ormai vicinissimi all’attacco del Passo del Turchino. 13.29 Intanto si registra il ritiro di Gleb Syritsa (Astana-Qazaqstan). 13.26 I nomi dei fuggitivi: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5), con 3? di margine sul. 13.23 Mancano meno di 160al. 13.20 ...

