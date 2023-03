LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: Alaphilippe rientrato dopo la caduta, a terra anche Milan (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Nel Nuovo Millennio eravamo partiti bene con i successi di Mario Cipollini (2002), Paolo Bettini (2003), Alessandro Petacchi (2005) e Filippo Pozzato (2006). Poi un lungo digiuno fino all’assolo di Vincenzo Nibali nel 2018: sono già trascorsi 5 anni… 14.29 L’Italia ha vinto 51 volte la Milano-Sanremo. 14.26 E’ una fase di transizione della corsa. Mancano 63 km all’inizio di Capo Mele. Da lì in poi si farà veramente sul serio. 14.25 113 km all’arrivo, siamo a Celle Ligure. 14.24 Presente quasi al completo davanti la Trek-Segafredo di Mads Pedersen: il danese è uno degli outsider più quotati. 14.23 Torna a calare il vantaggio dei fuggitivi: 2’52”. 14.21 I paesaggi mozzafiato della Milano-Sanremo. TACATACA ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 Nel Nuovo Millennio eravamo partiti bene con i successi di Mario Cipollini (2002), Paolo Bettini (2003), Alessandro Petacchi (2005) e Filippo Pozzato (2006). Poi un lungo digiuno fino all’assolo di Vincenzo Nibali nel 2018: sono già trascorsi 5 anni… 14.29 L’Italia ha vinto 51 volte la. 14.26 E’ una fase di transizione della corsa. Mancano 63 km all’inizio di Capo Mele. Da lì in poi si farà veramente sul serio. 14.25 113 km all’arrivo, siamo a Celle Ligure. 14.24 Presente quasi al completo davanti la Trek-Segafredo di Mads Pedersen: il danese è uno degli outsider più quotati. 14.23 Torna a calare il vantaggio dei fuggitivi: 2’52”. 14.21 I paesaggi mozzafiato della. TACATACA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juanespejelj : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - Alessan88342544 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - zeta_reticoli : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - CyclingCurtis : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Fuga vs Gruppo Live: - BusyValenz : Live dalla #metroverde #m2 di #Milano Zanza chiede la carità e nessuno gliela da, scende dicendo 'bastardi italiani'. Vai a lavorare -