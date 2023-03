LIVE Milano-Sanremo 2023 in DIRETTA: 100 km all’arrivo, si avvicinano i Capi (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 100 km all’arrivo! In fuga 9 corridori: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). Per loro 2’30” di vantaggio sul gruppo tirato dalla Trek-Segafredo. 14.37 Il cielo si è annuvolato sopra la Liguria, ci sono 14 gradi. E’ il classico clima di questo periodo. 14.36 Negli ultimi anni la Sanremo non è una classica per velocisti. L’ultimo arrivo a ranghi compatti risale al 2016, quando vinse Arnaud Demare. 14.34 Un italiano che potrebbe giocarsi le sue carte è Matteo Moschetti, ma non sarà facile per lui reggere il passo dei migliori sul Poggio. 14.31 Nel Nuovo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 100 km! In fuga 9 corridori: Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri, Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan Maas, Alexandre Balmer (Team Jayco – AlUla), Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5). Per loro 2’30” di vantaggio sul gruppo tirato dalla Trek-Segafredo. 14.37 Il cielo si è annuvolato sopra la Liguria, ci sono 14 gradi. E’ il classico clima di questo periodo. 14.36 Negli ultimi anni lanon è una classica per velocisti. L’ultimo arrivo a ranghi compatti risale al 2016, quando vinse Arnaud Demare. 14.34 Un italiano che potrebbe giocarsi le sue carte è Matteo Moschetti, ma non sarà facile per lui reggere il passo dei migliori sul Poggio. 14.31 Nel Nuovo ...

