LIVE Italia-Turchia 9-1, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: tre punti per le azzurre nel quinto end (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30: PERFETTA CONSTANTINI! Grande precisione della cortinese che con una doppia bocciata regala all’Italia altri 3 punti e spegne le velleità di rimonta turche! 9-1 per le azzurre dopo cinque end 20.28: Brava Yildiz a piazzare la stone a punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini che non sarà facile. Con una buona bocciata l’Italia potrebbe anche fare tre punti ma, ripetiamo, non è semplice 20.23: Bocciata di qualità di Lo Deserto e di nuovo due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.20: Le azzurre scardinano la guardia centrale turca e hanno una stone a punto dopo 8 tiri 20.18: Errore delle turche e ci sono due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30: PERFETTA CONSTANTINI! Grande precisione della cortinese che con una doppia bocciata regala all’altri 3e spegne le velleità di rimonta turche! 9-1 per ledopo cinque end 20.28: Brava Yildiz a piazzare la stone a punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini che non sarà facile. Con una buona bocciata l’potrebbe anche fare trema, ripetiamo, non è semplice 20.23: Bocciata di qualità di Lo Deserto e di nuovo due stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.20: Lescardinano la guardia centrale turca e hanno una stone a punto dopo 8 tiri 20.18: Errore delle turche e ci sono due stonea punto dopo 5 tiri del ...

