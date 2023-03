(Di sabato 18 marzo 2023)sarà protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.30. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 12.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simone. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Nell’attesa qui le parole di Massimiliano Allegri, che è adesso in sala ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : LIVE - Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus - - fcin1908it : LIVE – Inter-Juventus, la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 12.30 - tuttointer24 : Sorteggi Champions League: l’Inter pesca il Benfica, Milan contro Napoli ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - marcullo02 : Live da casa Inzaghi - InterFanTV : #Inter tra le migliori 8 d'Europa dopo 12 anni! Sorteggio, futuro, #Marotta, #Inzaghi... Ne parliamo con i nostri o… -

... la terza consecutiva, interna contro l'Udinese di Andrea Sottil, mentre i tre punti non arrivano dal 23 gennaio scorso, quando batterono l'Inter di Simonea domicilio con la rete di Tommaso ...Gli avversari di giornata, con Leonardo Semplici, volano sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria interna contro una top del campionato come l'Inter di Simone, fresca qualificata ai quarti ...La Reggina dila settimana scorsa non ha giocato contro il Perugia : dopo il terremoto il ... Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW , la piattaformae on demand. In diretta ...

LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus Inter-News.it

La distrazione muscolare accusata ai flessori della coscia sinistra non gli permetterà di figurare tra i convocati di Inzaghi in vista della gara di domani sera contro la Juventus, con calcio d’inizio ...La diretta live della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del derby d’Italia che l’Inter giocherà in casa contro la Juventus. L’allenatore nerazzurro presenterà i temi della super sfida ...