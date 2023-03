LIVE Formula 1 GP Arabia Saudita: segui le prove libere 3 in diretta (Di sabato 18 marzo 2023) Sul circuito di Jeddah , va in scena il terzo turno di prove libere , ultima sessione di test prima della caccia alla prima pole dell'anno del GP d'Arabia Saudita . Sarà ancora Verstappen a dominare e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 marzo 2023) Sul circuito di Jeddah , va in scena il terzo turno di, ultima sessione di test prima della caccia alla prima pole dell'anno del GP d'. Sarà ancora Verstappen a dominare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : RT @SkySportF1: ? ???? ?????????? ?????? ????????????????` ???? ?????????? ?????????? #?????? ?????? ???? ???????????????? ???????? ?????????? ???????? LIVE le #FP3 a Jeddah (-40’??) ?? https://t.co… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah. Libere 3 alle 14.30 #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiAr… - SkySportF1 : Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah. Libere 3 alle 14.30 #SkyMotori #F1 #Formula1… - sportli26181512 : Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah. Libere 3 alle 14.30: Si torna a girare a Jedd… - RSIsport : ??????? Formula 1, GP dell'Arabia Saudita 17h55 Prove ufficiali -