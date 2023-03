LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Verstappen domina la Q1, Ferrari poco brillanti (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.24 Ci si prepara alla Q2, con una Ferrari che finora non ha affatto convinto sul piano della prestazione pura. 18.21 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:28.761 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.483 2 3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.537 1 4 Lance STROLL Aston Martin+0.574 15 Charles LECLERC Ferrari+0.615 1 6 Carlos SAINZ Ferrari+0.650 1 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.786 2 8 George RUSSELL Mercedes+0.831 2 9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.893 2 10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.928 2 11 Oscar PIASTRI McLaren+0.945 2 12 Esteban OCON Alpine+0.946 1 13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.983 2 14 Pierre GASLY Alpine+1.129 1 15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.168 2 16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.178 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.24 Ci si prepara alla Q2, con unache finora non ha affatto convinto sul piano della prestazione pura. 18.21 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:28.761 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.483 2 3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.537 1 4 Lance STROLL Aston Martin+0.574 15 Charles LECLERC+0.615 1 6 Carlos SAINZ+0.650 1 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.786 2 8 George RUSSELL Mercedes+0.831 2 9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.893 2 10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.928 2 11 Oscar PIASTRI McLaren+0.945 2 12 Esteban OCON Alpine+0.946 1 13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.983 2 14 Pierre GASLY Alpine+1.129 1 15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.168 2 16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.178 ...

