LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Verstappen davanti a tutti, le Ferrari lavorano in vista della gara (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DI OGGI IN DIRETTA SU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE 15.22 Dentro le Ferrari con gomma soft: vediamo se arriverà un tempo da qualifica. 15.20 Alonso e Stroll sono terzi e quarti ma a otto decimi da Verstappen. 15.18 Ferrari in diciassettesima e diciottesima posizione e ancora ai box: l’esigenza in questo momento non è il tempo, si è lavorato sul passo gara. 15.16 1:28.756 per Max Verstappen! Giro monstre dell’olandese che ha dato quasi quattro decimi a Perez. 15.15 Fernando Alonso a quasi mezzo secondo da Sergio Perez, ma Verstappen sta facendo un super giro. 15.14 1:29.127 per Sergio Perez che tira giù altri decimi al suo tempo, sta ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DI OGGI INSU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE 15.22 Dentro lecon gomma soft: vediamo se arriverà un tempo da qualifica. 15.20 Alonso e Stroll sono terzi e quarti ma a otto decimi da. 15.18in diciassettesima e diciottesima posizione e ancora ai box: l’esigenza in questo momento non è il tempo, si è lavorato sul passo. 15.16 1:28.756 per Max! Giro monstre dell’olandese che ha dato quasi quattro decimi a Perez. 15.15 Fernando Alonso a quasi mezzo secondo da Sergio Perez, masta facendo un super giro. 15.14 1:29.127 per Sergio Perez che tira giù altri decimi al suo tempo, sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : F1 - Gp Arabia Saudita 2023/Fp3: live on board Ferrari SF - SkySport : RT @SkySportF1: ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ?? - SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - floriana2225 : RT @SkySportF1: ? ???? ?????????? ?????? ????????????????` ???? ?????????? ?????????? #?????? ?????? ???? ???????????????? ???????? ?????????? ???????? LIVE le #FP3 a Jeddah (-40’??) ?? https://t.co… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL3 #FP3 #SaudiArabianGP La #diretta minuto per minuto:… -