LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Russell al comando, Ferrari ancora ai box (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DI OGGI IN DIRETTA SU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE 14.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.882 1 2 Pierre GASLY Alpine+0.279 1 3 George Russell Mercedes+0.594 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.610 1 5 Esteban OCON Alpine+0.623 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+1.279 17 Charles LECLERC Ferrari+1.477 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.838 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.860 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.235 1 14.48 Miglior tempo con le soft per Russell: 1:30.476, 16 millesimi più veloce di Hamilton, compagno di scuderia. 14.46 1:32.531: primo tempo cronometrato fatto registrare da Oscar Piastri. 14.44 In pista anche le due AlphaTauri di Ocon e Gasly, ma ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DI OGGI INSU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE 14.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.882 1 2 Pierre GASLY Alpine+0.279 1 3 GeorgeMercedes+0.594 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.610 1 5 Esteban OCON Alpine+0.623 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+1.279 17 Charles LECLERC+1.477 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.838 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.860 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.235 1 14.48 Miglior tempo con le soft per: 1:30.476, 16 millesimi più veloce di Hamilton, compagno di scuderia. 14.46 1:32.531: primo tempo cronometrato fatto registrare da Oscar Piastri. 14.44 In pista anche le due AlphaTauri di Ocon e Gasly, ma ci sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : RT @SkySportF1: ? ???? ?????????? ?????? ????????????????` ???? ?????????? ?????????? #?????? ?????? ???? ???????????????? ???????? ?????????? ???????? LIVE le #FP3 a Jeddah (-40’??) ?? https://t.co… - LiveGPit : #F1 GP Arabia Saudita, libere 3: la cronaca live ??? @privitera_marco - WatchPremierLe2 : Live F1 Streams Online Saudi Arabia GP Saudi Arabian Grand Prix 2023 Streaming . Mobile/PC/Computer Link 1 -… - twospeakersinF1 : Seguite in diretta LIVE le PL3 del GP dell'Arabia Saudita - berrageiz : #F1 #FUnoAT #SaudiArabianGp Siamo live su @FUnoAT per il racconto on board della terza sessione di prove libere in… -