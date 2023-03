LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Max Verstappen eliminato in Q2 per un problema tecnico! (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.39 Sainz fa due giri di riscaldamento, rischia grosso lo spagnolo! 18.37 Un colpo clamoroso questo problema di Verstappen, con Alonso che comanda questa Q1 con 0.117 di margine su Perez e 0.146 su Leclerc. Ora, attenzione a Sainz che deve fare il giro perché sarebbe escluso. 18.34 Max Verstappen giù dalla macchina!!! Problemi tecnici e partirà 15°!! 18.33 ATTENZIONE!! Problemi per Verstappen sul motore!!! 18.31 Grosso rischio per Verstappen nel corso del primo giro cronometrato, che si rilancia. Sainz in difficoltà. 18.30 Grande tempo di Alonso che si porta davanti a tutti in 1:28.757 a precedere di 0.311 Leclerc e di 0.493. Sainz che completa un giro molto lento a 1.143. 18.27 Red Bull che fa una ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.39 Sainz fa due giri di riscaldamento, rischia grosso lo spagnolo! 18.37 Un colpo clamoroso questodi, con Alonso che comanda questa Q1 con 0.117 di margine su Perez e 0.146 su Leclerc. Ora, attenzione a Sainz che deve fare il giro perché sarebbe escluso. 18.34 Maxgiù dalla macchina!!! Problemi tecnici e partirà 15°!! 18.33 ATTENZIONE!! Problemi persul motore!!! 18.31 Grosso rischio pernel corso del primo giro cronometrato, che si rilancia. Sainz in difficoltà. 18.30 Grande tempo di Alonso che si porta davanti a tutti in 1:28.757 a precedere di 0.311 Leclerc e di 0.493. Sainz che completa un giro molto lento a 1.143. 18.27 Red Bull che fa una ...

