LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Max Verstappen eliminato in Q2 per un problema al semiasse (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.58 Adesso si va in pista per l’ultimo colpo! 18.57 Nel frattempo Stroll realizza il quinto tempo a 0.752, alle spalle di Alonso. Piatri è decimo a 1.445. 18.56 problema al semiasse sulla Red Bull di Max Verstappen. 18.54 Perez si porta in vetta con il crono di 1:28.265 con 0.492 di margine su Leclerc e 0.607 su Russell con la Mercedes. Sainz è settimo a 1.057, con il suo giro completato con le soft usate. 18.51 In pista tutti, con Sainz che va sulle gomme usate. 18.50 Alonso in pista con l’Aston Martin, mentre Verstappen pare essersi fermato per un problema al cambio. 18.48 VIA ALLA Q3!!! 18.46 Ora ci si gioca il primo tentativo della Q3. Sainz farà il primo run con gomme usate. 18.43 Di seguito ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 18.58 Adesso si va in pista per l’ultimo colpo! 18.57 Nel frattempo Stroll realizza il quinto tempo a 0.752, alle spalle di Alonso. Piatri è decimo a 1.445. 18.56alsulla Red Bull di Max. 18.54 Perez si porta in vetta con il crono di 1:28.265 con 0.492 di margine su Leclerc e 0.607 su Russell con la Mercedes. Sainz è settimo a 1.057, con il suo giro completato con le soft usate. 18.51 In pista tutti, con Sainz che va sulle gomme usate. 18.50 Alonso in pista con l’Aston Martin, mentrepare essersi fermato per unal cambio. 18.48 VIA ALLA Q3!!! 18.46 Ora ci si gioca il primo tentativo della Q3. Sainz farà il primo run con gomme usate. 18.43 Di seguito ...

