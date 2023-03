LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Ferrari vuol stupire, Red Bull candidata per la pole (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 17.44 L’assetto delle vetture dovrà essere differente rispetto a quello studiato per la prima gara dell’anno. In Arabia Saudita è infatti necessario avere una buona stabilità nelle veloci curve che caratterizzano il circuit 17.41 Il grip del tracciato arabo è nella media ma la sabbia trasportata dal vento potrebbe influenzare l’aderenza sull’asfalto a bassa abrasività. Il circuito cittadino, affacciato sul Mar Rosso, non è impegnativo per la trazione e i freni ed esercita prevalentemente forze laterali sugli pneumatici. 17.38 Gedda è il circuito cittadino più veloce della stagione. Il tracciato è stato progettato tre anni fa ma da allora ha subito continue migliorie. In vista della gara di quest’anno, sono stati aggiunti numerosi rallentatori nelle vie ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO 17.44 L’assetto delle vetture dovrà essere differente rispetto a quello studiato per la prima gara dell’anno. Inè infatti necessario avere una buona stabilità nelle veloci curve che caratterizzano il circuit 17.41 Il grip del tracciato arabo è nella media ma la sabbia trasportata dal vento potrebbe influenzare l’aderenza sull’asfalto a bassa abrasività. Il circuito cittadino, affacciato sul Mar Rosso, non è impegnativo per la trazione e i freni ed esercita prevalentemente forze laterali sugli pneumatici. 17.38 Gedda è il circuito cittadino più veloce della stagione. Il tracciato è stato progettato tre anni fa ma da allora ha subito continue migliorie. In vista della gara di quest’anno, sono stati aggiunti numerosi rallentatori nelle vie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita 2023 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da… - fanpage : Due campioni della viola in #Qatar - infoitsport : LIVE Formula 1 GP Arabia Saudita: segui le prove libere 3 in diretta - infoitsport : DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2023 LIVE: Red Bull davanti, Ferrari attardate, ma al lavoro sul passo gara -