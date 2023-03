LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Dorothea Wierer si gioca la Coppa dopo la nebbia di ieri (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dorothea Wierer VINCE LA Coppa DEL MONDO Sprint SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint MASCHILE DI Biathlon DALLE 12.45 Startlist, programma, orari, tv e streaming della Sprint femminile di Oslo – I convocati azzurri per Oslo – Classifica di Coppa del Mondo femminile – Presentazione della tappa femminile di Oslo – Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo della Sprint se… – Il ritiro di Marte Roeiseland – Il ritiro di Denise Herrmann Buongiorno e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LADEL MONDOSE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADELLAMASCHILE DIDALLE 12.45 Startlist, programma, orari, tv e streaming delladi– I convocati azzurri per– Classifica didel Mondo– Presentazione della tappadivince ladel Mondo dellase… – Il ritiro di Marte Roeiseland – Il ritiro di Denise Herrmann Buongiorno e benvenuti alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : 19/03 15:10 Mass Start F (ES1) N.B. Tutte le gare di Biathlon integralmente in live su Discovery+, diretta anche s… - VannucciMirko : WIERERRRRRR!!!!!ancora una grande vittoria......grazie Eurosport ,Rai etc per aver trasmesso sui vostri canali liv… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… -