LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Dorothea Wierer si gioca la Coppa di specialità (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dorothea Wierer VINCE LA Coppa DEL MONDO Sprint SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 15.05: Per l'Italia, oltre a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, saranno al via Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Michela Carrara, che si è guadagnata il posto in Coppa del Mondo, avendo chiuso nella top ten della classifica generale della IBU Cup. 15.02: Nella classifica di Coppa del Mondo Sprint comanda Denise Herrmann-Wick con 310 punti, seguita da Dorothea Wierer a 296. Sono loro le principali candidate alla conquista della graduatoria di specialità, mentre Elvira Öberg (263) e Julia Simon (250) dovranno agire di ...

